Уряд Орбана звинувачує Facebook у впливі на парламентські вибори в Угорщині

Уряд Угорщини заявив, що алгоритми Facebook буцімто працюють проти прем’єра Віктора Орбана і допомагають його головному супернику Петеру Мадяру напередодні виборів.

Про це пише Politico.

Речник уряду Золтан Ковач заявив, що «алгоритм фактично працює проти партії влади». За його словами, внутрішні механізми платформи можуть впливати на охоплення дописів і грати на користь опозиції.

Петер Мадяр, який вперше привернув увагу великої аудиторії через пост у Faceboo із критикою влади, напередодні виборів випереджає Орбана в опитуваннях. Він активно використовує соцмережу для комунікації з виборцями та збирає мільйони переглядів.

За даними видання, Мадяр отримав майже 14 мільйонів взаємодій з дописами, тоді як в Орбана — приблизно 7,8 мільйона, хоча прем’єр публікує навіть більше.

У команді Орбана пояснюють це тим, що він веде офіційну сторінку політика, а Мадяр — особистий профіль. Також там заявляють про масові скарги опозиції на контент партії «Фідес», через що частина дописів потрапляє під обмеження.

Водночас у компанії Meta ці звинувачення заперечують. Там заявили, що алгоритми не роблять різниці між типами акаунтів і працюють за однаковими правилами для всіх.

Що відомо про вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині почнуться 12 квітня. Соціологічні опитування та прогнози аналітиків свідчать, що вперше за 16 років Орбан може втратити владу. Цей політик відомий своїми проросійськими поглядами та блокуванням членства України в ЄС.

WP з посиланням на джерела писала, що Служба зовнішньої розвідки Росії пропонувала Орбану інсценувати замах на нього, щоб підняти рейтинг напередодні виборів.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав угорців голосувати за премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

Партію «Тиса» очолює ексурядовець Петер Мадяр — головний конкурент Орбана. Він заявляє, що в разі перемоги його політична сила боротиметься з корупцією, спробує розморозити мільярди євро допомоги від ЄС і зміцнить курс країни на співпрацю з ЄС та НАТО.