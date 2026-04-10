Міноборони усунуло помилку, через яку жінки були «в розшуку» в «Армії+»

Міністерство оборони вирішило питання статусу «в розшуку» для жінок у застосунку «Резерв+», яке виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зʼясувалось, жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки.

Зі всіх зняли статус «в розшуку» ще два тижні тому. Штрафів ніхто не накладав — для цього не було причин.

Із загального військового обліку жінок, яких помилково туди внесли, знімуть до кінця квітня. Міноборони також змінить механізм, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому.