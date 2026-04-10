Португалія приєднається до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Ще одна країна — і трибунал офіційно почне роботу

Португалія стала 15-ю країною, яка приєднається до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Х.

Сибіга пояснив, що залишилася лише одна країна, щоб досягти мінімальної кількості учасників для голосування про юридичне оформлення Спецтрибуналу (воно відбудеться в Кишеневі в травні).

До угоди вже доєдналися: Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Коста-Ріка.

«Ми закликаємо всі країни Європи та світу приєднатися до нашої історичної ініціативи щодо притягнення до відповідальності, щоб уперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати за злочин агресії», — закликав міністр.