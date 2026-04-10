Україна ввела санкції проти пʼятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з участю країни у Венеційській бієнале

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти п’ятьох російських культурних діячів, які пов’язані з участю Росії в 61-й Венеційській бієнале. Усі вони виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.

Про це повідомили в Офісі президента.

Серед них — донька підсанкційного заступника гендиректора «Ростеху» Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року є комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там Росію цього року.

Також під санкціями — спецпредставник Путіна з питань міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой, який називає війну РФ проти України «важливим історичним моментом», а також заявляє, що допуск Росії до участі у Венеційській бієнале є нібито доказом того, що російська культура не ізольована.

До санкційного переліку також увійшли росіяни, які цьогоріч візьмуть участь у Венеційській бієнале від РФ. Серед них — скрипачка Валерія Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим для підтримки війни проти України.

А також співак Ілля Татаков, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на окупованій частині Донеччини для популяризації ідей «руского міра», та вокаліст Артем Ніколаєв, який торік долучався до пропагандистських заходів у Криму.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її виставку скасували. Це сталося 27 лютого — через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один із меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

10 березня проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія може призупинити чи припинити надавати йому грант.

Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.