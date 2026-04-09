ЄС вимагатиме від Угорщини термінових пояснень після оприлюднених розмов Сіярто та Лаврова. У них ішлося про передачу РФ секретних даних

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вимагатиме від Будапешту та Москви пояснень після оприлюднення записів розмов очільників МЗС Угорщини та Росії.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу.

«Викриття у журналістському розслідуванні підкреслюють тривожну можливість співпраці уряду держави-члена ЄС [Угорщини] з Росією. Це означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян», — сказала Піньо.

За її словами, уряд Угорщини має терміново надати пояснення. Лідерка Єврокомісії також порушить це питання на рівні лідерів РФ та Угорщини.

Крім того, група євродепутатів надіслала президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі лист, в якому висловила стурбованість ризиками витоку інформації на тлі інциденту з Угорщиною та Росією.

«Проросійські депутати Європарламенту, повʼязані з режимом Путіна, все ще можуть відвідувати закриті засідання комітетів та наймати персонал без належної перевірки безпеки чи відкритих джерел. Це дозволяє їм збирати конфіденційну інформацію, включаючи деталі нашої військової та фінансової підтримки України, та передавати її російській стороні», — йдеться в заяві євродепутатів, яку опублікував один з них — Пятрас Ауштрявічюс.

Депутати просять Мецолу вжити конкретних заходів та обмежити доступ до конфіденційної інформації для «деяких відкрито проросійських членів Європарламенту та їхніх офісів».

Записи розмов Сіярто і Лаврова

Напередодні парламентських виборів в Угорщині група журналістів-розслідувачів опублікувала записи розмов голови МЗС Угорщини Петера Сіярто та його російського колеги Сергія Лаврова. З першої частини злитих розмов випливає, що у 2023—2025 роках Сіярто регулярно контактував із Лавровим і передавав інформацію про внутрішні дискусії в ЄС і Угорщині.

Зокрема, під час дзвінка Лаврову 30 серпня 2024 року угорський голова МЗС розкрив подробиці засідання Ради із закордонних справ ЄС, у якому він брав участь напередодні. Лавров, своєю чергою, просив Угорщину допомогти зняти санкції з російських олігархів.

Також в опублікованих аудіозаписах розмов Сіярто і Лаврова угорець обговорював з росіянином план, як гальмувати вступ України до ЄС.