Зеленський: США проігнорували докази співпраці Росії та Ірану. Вони довіряють Путіну — і це ганьба

США проігнорували докази того, що Росія допомогла Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, бо довіряють Путіну. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у подкасті The Rest is Politics, цитує італійське радіо RAI. За його словами, він намагався привернути увагу Білого дому, зокрема, до того, що російські супутники знімали енергообʼєкти в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також американські бази, і передавали ці дані Ірану для координції атак. Але США ніяк не відреагували на цю інформацію. «Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що команда президента США Дональда Трампа не до кінця розуміє реальні наміри Росії. Також Зеленський зазначив, що США зараз більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні переговори з Росією відклали, але «ми їх перезапустимо». Перед цим Зеленський говорив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп — це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі. Він додав, що вже отримав «позитивні сигнали» від партнерів стосовно такої пропозиції.

Президент України ще раз наголосив, що готовий зустрітися з Путіним особисто. Не в Києві чи Москві, але «є багато місць, де це можна зробити, — на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де». Також Зеленський підкреслив, що Україна не може просто віддати Донбас, бо це дозволить Росії без втрат зайняти українські найсильніші позиції, а далі атакувати Харків та інші ключові міста. Розкол у суспільстві, за словами президента, — це саме те, чого хоче Путін.