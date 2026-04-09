Північна Корея випробувала касетну балістичну ракету та вуглецеву бомбу

З 6 по 8 квітня Академія оборонних наук і Ракетне управління КНДР випробували тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності.

Про це повідомляє державне медіа країни KCNA.

8 квітня про запуски балістичних ракет з Північної Кореї в Японське море повідомляла Південна Корея.

КНДР стверджує, що випробувана балістична ракета класу «земля — земля» Hwasongpho-11 Ka здатна «знищити на попіл будь-яку ціль» на площі до 7 гектарів.

Вуглецеві бомби — це боєприпаси, заповнені нитками графіту, який є чудовим провідником електроенергії. Вибухаючи в повітрі й розсипаючи нитки, вони здатні руйнувати таку інфраструктуру, як електростанції. Кім Чен Сік, генерал, який керував випробуваннями, заявив, що вуглецеві бомби та електромагнітна зброя — це особливі стратегічні засоби північнокорейської армії.