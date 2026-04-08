КНДР запустила кілька балістичних ракет у бік Японського моря

Північна Корея 8 квітня запустила кілька балістичних ракет у бік Японського (Східного) моря.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зранку заявив, що виявив кілька балістичних ракет малої дальності, які запустили з району Вонсан — вони пролетіли приблизно 240 кілометрів і впали в море.

Пізніше КНДР запустила ще одну неідентифіковану балістичну ракету з того ж району, яка пролетіла понад 700 кілометрів.