Українські дрони атакували нафтотермінал у Криму та низку обʼєктів росіян на окупованих територіях

Українські безпілотники вночі 8 квітня влучили по нафтовому терміналу у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»).

Морський нафтовий термінал у Феодосії — це головна точка, через яку паливо морем доставляють до Криму та окупованого півдня України. У мережі публікують кадри масштабної пожежі після атаки.

Також українські дрони вночі атакували російські ЗРК «Бук», «Тор-М2», рідкісну радіолокаційну станцію «Зоопарк», склади дронів і МТЗ та пункт передполітної підготовки дронів на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.