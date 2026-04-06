Українські війська вночі атакували нафтовий термінал у Новоросійську і російський літак-амфібію Бе-12

У ніч проти 6 квітня українські військові вдарили по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також збили російський літак-амфібію Бе-12.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Після удару на території терміналу сталася пожежа. Сили спецоперацій зазначають, що «Шесхаріс» — це великий нафтовий експортний вузол, куди сходяться російські нафтопроводи компанії «Транснафта».

Цей обʼєкт — ключовий для транспортування нафти з півдня Росії. Через термінал Росія може відвантажувати до 500 тисяч барелів нафти на добу. Одночасно там можуть завантажуватися до семи танкерів.

Українські військові поцілили в стендери безпечної перекачки нафти на танкери, вузли трубопровідної системи та обліку нафти.

Масштаби збитків після атаки по терміналу і ступінь пошкоджень літака уточнюють.