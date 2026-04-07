Українські військові атакували нафтовий термінал росіян «Усть-Луга Ойл»

У ніч на 7 квітня військові України влучили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари пошкодили три резервуари підтриємства «Транснафта-Балтика», після чого загорілися нафтопродукти. Цей об’єкт — важливий елемент експорту нафтопродуктів РФ. Кошти від його роботи йдуть на російську армію.

Пошкоджені резервуари РВСП-20000 обʼємом 20 000 м³. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

Також Генштаб розповів про результати атаки від 5 квітня 2026 року. Відомо про пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури росіян.

Під час ударів по підприємству «Лукойлу» були пошкоджені елементи установок первинної переробки сирої нафти, які залучені у виробництві нафтових бітумів.