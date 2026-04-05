Українські дрони вночі вдарили по НПЗ у Нижньогородській області РФ і знову по порту Приморськ

У ніч проти 5 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ знову атакували нафтовий термінал «Транснафта — порт Приморськ» у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).
Жителі Нижньогородської області вночі повідомляли про понад 20 вибухів та перебої з електропостачанням після атаки. У мережі ширять кадри великої пожежі в районі НПЗ. Цей завод вже був під атакою у 2025 році щонайменше тричі.
Губернатор регіону Гліб Нікітін підтвердив пошкодження на території НПЗ внаслідок атаки дронів, а також влучання по Новогорьківській ТЕЦ.
Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що уламки нібито пошкодили одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ. За його словами, з перекритої труби нібито відбувається «безпечне вигорання». Але за кілька годин він спростував свою заяву.
- Минулого тижня українські війська чотири рази атакували російську нафтову інфраструктуру в Ленінградській області. Під ударами були порти Приморськ, Усть-Луга і Кириський нафтопереробний завод. Цього тижня атаки продовжились. За даними моніторингових каналів, у Приморську та Усть-Лузі тривають пожежі.
- Reuters з посиланням на джерела та супутникові знімки 2 квітня писав, що порт Приморськ — ключовий експортний хаб російської нафти на Балтійському морі — втратив щонайменше 40% своїх нафтових резервуарів через атаки українських дронів останніми тижнями.