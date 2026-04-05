Українські дрони вночі вдарили по НПЗ у Нижньогородській області РФ і знову по порту Приморськ

У ніч проти 5 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ знову атакували нафтовий термінал «Транснафта — порт Приморськ» у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).

Жителі Нижньогородської області вночі повідомляли про понад 20 вибухів та перебої з електропостачанням після атаки. У мережі ширять кадри великої пожежі в районі НПЗ. Цей завод вже був під атакою у 2025 році щонайменше тричі.

Губернатор регіону Гліб Нікітін підтвердив пошкодження на території НПЗ внаслідок атаки дронів, а також влучання по Новогорьківській ТЕЦ.

Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що уламки нібито пошкодили одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ. За його словами, з перекритої труби нібито відбувається «безпечне вигорання». Але за кілька годин він спростував свою заяву.