Залишили вибухівку в офісі «Нової пошти». У Румунії двох українців звинуватили у спробі диверсії на користь Росії

Прокуратура Румунії звинуватила двох громадян України у спробі диверсії у рамках ймовірної змови, повʼязаної з Росією.

Про це повідомило видання Balkan Insight.

За даними правоохоронців, двоє українців віком 23 та 24 роки у жовтні розмістили дві посилки із запальною речовиною в приміщенні Nova Post — курʼєрської служби «Нової пошти», яка працює за кордоном.

Відділення пошти було на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному густонаселеному районі Бухареста. Тому можливий підрив вважався б загрозою нацбезпеці Румунії, кажуть у прокуратурі.

Українцям, яких уже взяли під варту, загрожує до десяти років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.

Арешт двох українців у жовтні 2025 року здійснили у співпраці з Польщею, де також заарештували шістьох підозрюваних. Правоохоронці обох країн повʼязують наміри здійснити диверсії з роботою на російські спецслужби.