У Польщі та Румунії арештували українців — їх підозрюють у підготовці диверсій на користь РФ

Трьох українців відправили під варту в Польщі та Румунії за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідчих, вони намагалися відправити в Україну посилки з вибухівкою.

Про це повідомила поліція Польщі.

За даними слідства, група людей, яка працювала на спецслужби РФ, готувала до 16 жовтня диверсії. Зокрема, вони планували відправити в Україну посилки з вибуховими та займистими матеріалами, що мали самозайматися або вибухати під час транспортування.

Як кажуть правоохоронці, мета цих диверсій — залякати населення та дестабілізувати держави-члени Європейського Союзу, які підтримують Україну.

У межах розслідування справи в Польщі затримали громадянина України Данила Г., а в Румунії — ще двох українців, які діяли спільно з ним, виконуючи завдання спецслужб РФ.

За даними правоохоронців, Данилу Г. 21 рік. Він жив поблизу Варшави, працював на складі в компанії. Разом зі своїми колегами, іншими українцями, вони створили маршрут, яким мали переправляти вибухівку через Польщу та Румунію до України.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що впродовж останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі загалом затримали 55 людей, які діяли на шкоду країні та в інтересах Росії.

Тим часом румунська розвідка повідомила, що затримані українці хотіли підпалити відділення «Нової пошти» в Бухаресті — до штаб-квартири пошти вони передали посилки з запалювальними пристроями. Їх заховали в навушниках та автомобільних деталях.