У Харкові чоловік поранив ножем працівника ТЦК — його вже затримали

У Харкові вдень 6 квітня невідомий чоловік напав з ножем та поранив працівника Територіального центру комплектування та соцпідтримки.
Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.
Інцидент стався під час заходів із оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу один з військовослужбовців ТЦК отримав поранення ножем у живіт. Наразі він у лікарні.
Після нападу чоловік утік, але згодом його розшукали та затримали.
У Харківському ТЦК нагадали, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, виконують службові обов’язки у воєнний час, а за будь-які спроби перешкоджання оповіщенню чи напади передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.
- Це не перший такий інцидент. На початку квітня у Львові військовий ТЦК загинув від поранення в шию. Нападника тоді затримали. Ним виявився інспектор Львівської митниці. На наступний день його відправили під варту на 60 днів без права на заставу. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.