Росіяни влучили «Шахедом» у багатоповерхівку в Харкові, били по Херсону і Нікополю. Є загибла, серед постраждалих — діти

Російська армія від ранку 6 квітня атакувала Україну. Під ударами були Харків, Херсонщина та Дніпропетровщина. «Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Харкові росіяни тричі атакували Київський район — «Шахедом» поцілили в багатоповерхівку та вдарили біля зупинки громадського транспорту, через що постраждав водій автобуса.

Третій удар прийшовся по навчальному закладу. Внаслідок атаки РФ побиті авто та пошкоджено будинок.

В Основʼянському районі Харкова через ворожу атаку постраждала 15-річна дитина — у неї гостра реакція на стрес.

Також вранці росіяни вдарили по складах у центрі Херсону. Пізніше вибухи пролунали у Корабельному районі міста. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще троє — в лікарні. У Золотій Балці на Херсонщині внаслідок удару РФ поранено жінку.

Росіяни FPV-дронами вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів постраждали чотири жінки. Згодом місто атакувала артилерія — постраждали півторарічна дитина та двоє чоловіків.