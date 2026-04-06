Росіяни влучили «Шахедом» у багатоповерхівку в Харкові, били по Херсону і Нікополю. Є загибла, серед постраждалих — діти

Російська армія від ранку 6 квітня атакувала Україну. Під ударами були Харків, Херсонщина та Дніпропетровщина. «Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.
У Харкові росіяни тричі атакували Київський район — «Шахедом» поцілили в багатоповерхівку та вдарили біля зупинки громадського транспорту, через що постраждав водій автобуса.
Третій удар прийшовся по навчальному закладу. Внаслідок атаки РФ побиті авто та пошкоджено будинок.
В Основʼянському районі Харкова через ворожу атаку постраждала 15-річна дитина — у неї гостра реакція на стрес.
Також вранці росіяни вдарили по складах у центрі Херсону. Пізніше вибухи пролунали у Корабельному районі міста. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще троє — в лікарні. У Золотій Балці на Херсонщині внаслідок удару РФ поранено жінку.
Росіяни FPV-дронами вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів постраждали чотири жінки. Згодом місто атакувала артилерія — постраждали півторарічна дитина та двоє чоловіків.
- У ніч проти 6 квітня росіяни запустили по Україні 141 ударний дрон, близько 80 з них — Shahed. Українська ППО збила 114 цілей. Внаслідок масованої атаки дронів зафіксовано влучання та падіння уламків у 30 локаціях. Найважча ситуація в Одесі, де безпілотник поцілив у багатоповерхівку. На Чернігівщині ворог прицільно атакував енергообʼєкти.