Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. В Одесі загинули троє людей (оновлено)

У ніч проти 6 квітня росіяни запустили по Україні 141 ударний дрон, близько 80 з них — Shahed. Українська ППО збила 114 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 17 місцях впали 26 дронів, ще у 13 впали уламки.

Найбільше постраждала Одеса. У Київському районі міста безпілотник влучив у багатопверхівку. Загинули троє людей: 30-річна мати з дворічною донькою і жінка 53 років. Кількість поранених зросла до 15 — 13 з них госпіталізували. Серед них вагітна жінка, 7-місячний хлопчик, дворічна дівчинка і підлітки 17 і 18 років (оновлено о 08:55).

На Чернігівщині окупанти чотири рази атакували енергетичну інфраструктуру. Більшість районів області знеструмлені, зокрема через останню атаку без світла залишились понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.