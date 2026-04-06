Швеція передасть Україні сучасні системи ППО Tridon Mk2 для збиття «Шахедів»

Українські військові отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони допоможуть у боротьбі з «Шахедами» та іншими повітряними загрозами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

На їхню закупівлю Швеція виділить €400 млн — майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, який оголосили у лютому.

Tridon Mk2 — це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Вона працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг — відносно низька вартість пострілу.

Система має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, яка атакує цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину.

Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптує її до конкретних вогневих завдань.

Гармата Tridon Mk2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами й крилатими ракетами, додали в Міноборони.

Цю систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Вона оснащена електроприводами, тому легко інтегрується з різними платформами, на відміну від комплексів з гідравлічними приводами.