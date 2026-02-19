Швеція виділила новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда. Що туди входить

Уряд Швеції оголосив про надання пакета військової допомоги для України вартістю 12,9 млрд крон (приблизно $1,2 млрд). Це вже 21-й пакет підтримки від Швеції.

Про це пише видання SVT з посиланням на заяву шведського міністра оборони Пола Йонсона.

Близько $400 млн із загальної суми допомоги спрямують на закупівлю та передачу системи ППО Tridon для боротьби з російськими дроновими атаками, а також сенсорів, дронів-перехоплювачів та зенітних гармат на мобільних платформах.

Ще близько $520 млн підуть на фінансування українських програм із розробки та виробництва далекобійних ракет і дронів, зокрема повітряних і морських. А понад $275 млн — на передачу гранатометів зі складів шведської армії, закупівлю артилерійських боєприпасів, запчастин і навчання українських військових.