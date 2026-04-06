Російська влада підтвердила, що в авіакастрофі загинув російський генерал Отрощенко

Губернатор Мурманської області Андрій Чибис підтвердив, що під час авіакатастрофи літака Ан-26, який 31 березня розбився в Криму, загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко.
Про це пише російське медіа «Інтерфакс».
Раніше про смерть Отрощенка писало BBC з посиланням на джерела.
У 2024 році Отрощенко став командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту РФ. У 2010–2013 роках він очолював морську авіацію Чорноморського флоту.
Згодом він очолив морську авіацію Північного флоту. Також командував 45 армією ВПС і ППО Північного флоту. У 2019 році отримав звання генерал-лейтенанта.
Також російські медіа писали, що на борту загинуло ще шість офіцерів штабу Північного флоту в Сєвєроморську.
- Російський літак Ан-26 зник зі звʼязку над тимчасово окупованим Кримом 31 березня. Згодом стало відомо про авіакатастрофу поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району, внаслідок якої загинули 27 пасажирів і троє членів екіпажу.