Російська влада підтвердила, що в авіакастрофі загинув російський генерал Отрощенко

Губернатор Мурманської області Андрій Чибис підтвердив, що під час авіакатастрофи літака Ан-26, який 31 березня розбився в Криму, загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко.

Про це пише російське медіа «Інтерфакс».

Раніше про смерть Отрощенка писало BBC з посиланням на джерела.

У 2024 році Отрощенко став командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту РФ. У 2010–2013 роках він очолював морську авіацію Чорноморського флоту.

Згодом він очолив морську авіацію Північного флоту. Також командував 45 армією ВПС і ППО Північного флоту. У 2019 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Також російські медіа писали, що на борту загинуло ще шість офіцерів штабу Північного флоту в Сєвєроморську.