У Криму розбився військово-транспортний літак Росії — загинули 30 людей (Оновлено)

У тимчасово окупованому Криму розбився військово-транспортний літак Росії — загинули 30 людей.

Про це повідомили в Міноборони Росії.

Ан-26 зник зі звʼязку над тимчасово окупованим Кримом 31 березня близько 18:00. Згодом рятувальники знайшли місце падінняі повідомили, що загинули всі — 23 пасажири та екіпаж з 6 людей.

У російському Міноборони заявили, що причина падіння — технічна несправність, а не удар. Водночас медіа РФ пишуть, що борт літака зіткнувся зі скелею.

Оновлено (10:33) На борту літака було 30 людей — 27 пасажирів і троє членів екіпажу. Загинули усі.