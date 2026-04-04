Франція планує до 2030 року збільшити запаси дронів-камікадзе на 400%

Франція планує радикально посилити свою обороноздатність. Країна планує до 2030 року збільшити запаси дронів-камікадзе на 400%.

Про це пише Politico.

Ідеться про проєкт нового закону про військове планування, який уряд представить найближчим часом. Документ передбачає різке зростання виробництва та закупівель зброї до 2030 року.

Зокрема, Франція планує збільшити запаси дронів-камікадзе на 400%. Також хоче наростити кількість керованих авіабомб AASM Hammer на 240%, ракет Aster і Mica — приблизно на 30%. На розвиток цього напряму до 2030 року планують витратити €8,5 мільярда.

Поштовхом стали війни в Україні та на Близькому Сході. Вони показали, що в умовах інтенсивних бойових дій боєприпаси витрачаються дуже швидко, а запасів, які були раніше, недостатньо.

Франція вже використала частину своїх ракет протиповітряної оборони під час відбиття атак іранських дронів у Перській затоці, тому тепер хоче поповнити арсенали.

Загалом оборонні витрати країни будуть зростати щороку. У плані йдеться, що вони досягнуть €63,3 мільярда у 2027 році, €68,3 мільярда у 2028, €72,8 мільярда у 2029 і €76,3 мільярда у 2030-му.