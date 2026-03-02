Макрон: Франція збільшить кількість ядерних боєголовок і більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Його слова з виступу на острові Іль-Лонг передають Le Figaro і BFM.

«Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край усім спекуляціям, ми більше не розголошуватимемо дані про наш ядерний арсенал», — заявив Макрон.

Він додав, що ухвалив таке рішення, аби «забезпечити, щоб наші засоби стримування зберегли й продовжували зберігати в майбутньому свою руйнівну силу в небезпечному й мінливому середовищі, яке швидко розростається».

«Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, треба бути сильним. Ми повинні нарощувати кількість озброєнь. Це збільшення нашого арсеналу є тому доказом», — сказав Макрон.

Він додав, що наступний атомний підводний човен Франції з балістичними ракетами матиме назву Invincible («Непереможний») і надійде на озброєння 2036 року.

Окремо французький президент наголосив на важливості модернізації стратегічних сил. За його словами, оновлення та посилення ядерного потенціалу є необхідними кроками в умовах сучасних безпекових викликів.

Макрон повідомив, що Франція, Німеччина та Велика Британія будуть працювати разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.