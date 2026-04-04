Український військовий вперше у світі дистанційно збив два «Шахеди» з відстані 500 км

Військовий Роман із позивним «Халк» із підрозділу BULAVA збив два російські дрони типу «Шахед», хоча перебував за 500 кілометрів від них. Це світовий рекорд.

Про це повідомили в компанії Wild Hornets, яка виробляє перехоплювачі.

За їхніми словами, для атаки використали технологію Hornet Vision Ctrl. Вона дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на дуже великій відстані — через систему дистанційного управління.

У компанії кажуть, що це перший такий випадок у світі: оператор був за сотні кілометрів, але зміг знищити одразу два «Шахеди».

Також розробники додають, що технологію тільки нещодавно почали тестувати в бойових умовах. Вона має розширити зону роботи екіпажів — до приблизно 100 кілометрів замість 20, як було раніше.