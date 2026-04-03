Росіяни від вчорашнього вечора запустили по Україні 37 ракет і понад 540 дронів — є загиблі та постраждалі. Ось все, що відомо про наслідки

З вечора 2 квітня до сьогоднішнього ранку російські війська запустили по Україні 37 ракет і 542 дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО знешкодила 541 ціль росіян — 26 ракет і 515 безпілотників різних типів, а саме:
- 24 з 25 крилатих ракет Х-101;
- обидві крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 515 з 542 дронів різних типів.
Одна крилата ракета, десять балістичних і 27 ударних БпЛА влучили в 20 місцях, у 22 місцях впали уламки дронів. У регіонах від російських обстрілів загинули і постраждали люди. «Бабель» зібрав усе, що відомо про наслідки в областях на 14:00.
Київщина
Під ударом були Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Загинула людина, ще вісім постраждали, серед них — дитина. Через влучання по ветклініці загинули 20 тварин.
У регіоні пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти.
Житомирщина
Росіяни вдарили по будинках і цивільній інфраструктурі регіону — одна людина загинула, ще пʼятеро поранені.
На півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, з них девʼять житлових будинків. Також пошкоджені понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини.
Харків
Армія РФ не припиняє бити по місту другу добу поспіль. Вдень російські дрони поцілили по Шевченківському району — відомо про сімох постраждалих, загорілися автівки.
Сумщина
Внаслідок атаки по центру Сум зранку постраждали вже 6 людей. Також росіяни вдень атакували область — там загинули двоє чоловіків, ще один — поранений.
Херсон
До девʼяти збільшилася кількість поранених від удару по маршрутці в Херсоні вранці. Також від обстрілів вдень загинула жінка, постраждали ще щонайменше пʼятеро людей.
Полтавщина
Через атаку дронів постраждав один чоловік. У Миргородському та Полтавському районах пошкоджені будинки, гараж і ферма.
У Києві та низці областей на тлі масованої атаки ввели екстрені відключення світла.