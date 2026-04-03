Росіяни всю ніч били по Харкову, а зранку влучили в маршрутку в Херсоні та ТРЦ у Сумах. Що відомо про наслідки

Вночі та зранку 3 квітня російські війська вчергове атакували Україну. Внаслідок атак по регінах загинула людина, а серед постраждалих — немовля.

Харків

Місто понад добу перебуває під масованими ударами. Війська РФ продовжують бити безпілотниками, попередньо — типу «Герань», і ракетами, повідомляє обласна прокуратура.

Удар прийшовся по Основ’янському, Київському та Шевченківському районах міста. Пошкоджені житлові будинки, офісна будівля і територія парку.

Постраждали пʼятеро людей, серед них — одномісячна дитина. У потерпілих гостра реакція на стрес.

Дніпропетровщина

Майже 30 разів за ніч армія РФ била по Дніпропетровській області ракетами, дронами й артилерією. Пошкоджена інфраструктура та пʼятиповерхівки в Павлограді, Верхівцевому та Нікопольському районах, повідомили в ОВА.

Сумщина

Зранку росіяни вдарили чотирма КАБами по Шостці на Сумщині. За даними ОВА, від удару загинула 59-річна жінка, постраждали троє її родичів. Пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівка.

Згодом росіяни атакували й обласний центр — один із безпілотників поцілив у ТРЦ у центрі Сум. Попередньо, постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Херсон

Також вранці російські війська атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі Херсону. Постраждали семеро людей — чотири жінки і троє чоловіків. В усіх потерпілих — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг і тулубів.

51-річний водій — у тяжкому стані, решта потерпілих — у середньому.