Зеленський: Україна передала США запит про великоднє перемир’я

Україна передала США запит про припинення вогню з нагоди Великодня, але невідомо, чи отримають його росіяни.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

«Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь. Американській стороні ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати ще свій меседж «рускім». Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається», — зазначив він.