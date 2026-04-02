Kyiv Independent: Росіяни використовують Starlink на суднах тіньового флоту для обходу санкцій

Росіяни використовують термінали Starlink від компанії SpaceX для звʼязку та координації на суднах свого тіньового флоту.

Про це свідчить розслідування Kyiv Independent.

Журналісти видання поспілкувалися з двома українськими моряками, які стверджують, що мимоволі стали частиною глобальної російської схеми перевезень нафти в обхід санкцій.

За словами моряків та двох інших джерел, які працювали на таких суднах, зв’язок між танкерами та власниками підтримують за допомогою західних технологій — супутникових телефонів та Starlink.

Член екіпажу судна тіньового флоту РФ розповів, що зараз в Україні придбати Starlink складно, а в інших країнах його можна замовити через посередницьку компанію та отримати поштою.

Представник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відреагував на розслідування і заявив, що компанія SpaceX має вжити заходів для запобігання використанню Starlink на танкерах.

За його словами, Росія навмисно використовує GPS-спуфінг для приховування своїх суден. Це порушує навігаційні системи та створює загрозу для інших суден.

«На цьому тлі покладатися на Starlink для власних операцій є лицемірством. Ми очікуємо, що SpaceX ретельно розгляне це питання та вживе заходів для запобігання використанню Starlink тіньовими флотами будь-якої країни, включаючи Росію, Венесуелу чи Іран», — наголосив Власюк.

Наприкінці січня армія РФ почала використовувати Starlink для своїх дронових атак по території України. Росіяни били ними переважно по цивільних обʼєктах та житлових будинках. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.

Після цього Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Але про використання Starlink на суднах тіньового флоту РФ раніше не було відомо.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю, який спрямовує їх на війну в Україні.

Авторка: Вероніка Довганюк