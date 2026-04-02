НАБУ та САП викрили корупційну схему привласнення зерна на 776 млн грн

НАБУ і САП викрили велику схему з розкрадання зерна «Державної продовольчо-зернової корпорації України».

Про це повідомили у НАБУ.

Слідчі кажуть, що у 2021 році ДПЗКУ підписала чотири контракти на продаж кукурудзи іноземній компанії. За умовами, покупець мав повністю заплатити ще до того, як отримає товар.

Але цього не сталося. Попри це оригінали документів на вантаж передали покупцю. Саме ці документи дають право забрати товар у порту. У результаті зерно просто вивантажили та використали без оплати.

Щоб це приховати, у ДПЗКУ залишили копії документів із підробленими підписами та печатками — ніби компанія все ще контролює вантаж. У підсумку держава втратила майже 106 тисяч тонн зерна на 776 млн грн.

За версією слідства, гроші від продажу цього зерна «відмивали» через різні банки, змішували з легальними коштами та вкладали в бізнес та майно.

Підозри отримали колишній голова правління ДПЗКУ, ексдиректор департаменту трейдингу, керівник і власник іноземної компанії, його довірена людина та ще один учасник схеми.

Їм інкримінують розкрадання, відмивання грошей і підробку документів. Водночас за законом усі фігуранти вважаються невинуватими, поки їхню провину не доведе суд.