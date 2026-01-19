НАБУ відкрило кримінальну справу щодо корупції в СБУ за часів ексголови Івана Баканова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження після публічних заяв про можливу системну корупцію серед колишніх високопосадовців Служби безпеки України.

Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі НАБУ.

Перед цим український бізнесмен, який зараз перебуває за кордоном, Сергій Ваганян в інтерв’ю колишньому нардепу Бориславу Березі заявив, що за час керівництва Івана Баканова (2019 — 2022) СБУ перетворили на інструмент системного рекету.

За його словами, Баканов і тодішній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов організували побори з бізнесів, а санкції РНБО перетворили на «власний бізнес-проєкт».

Ваганян розповів, що сам платив гроші з прибутків від експорту зерна — за це йому обіцяли «відсутність проблем з органами контролю».

Описуючи розподіл ролей у тодішньому СБУ, Ваганян підкреслив, що Службою фактично керував Наумов, тоді як Баканов був «лише звʼязковим між Наумовим та президентом Володимиром Зеленським». За словами бізнесмена, в системі СБУ та інших органах влади досі залишаються люди Наумова, які зберігають вплив.

Після виходу інтервʼю чинна нардепка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її колеги звернулися до НАБУ, СБУ та ДБР із проханням з’ясувати, чи будуть відкриті кримінальні провадження за оприлюдненими фактами.

Що відомо про колишніх високопосадовців СБУ

У липні 2022 року Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ через неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Президент Володимир Зеленський тоді пояснив, що вирішив звільнити Баканова через велику кількість кримінальних проваджень про держзраду та колабораціонізм серед співробітників правоохоронних органів.

Facebook / СБУ

«Права рука» тодішнього керівника СБУ Андрій Наумов — начальник управління внутрішньої безпеки — покинув Україну за кілька годин до вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

В Україні Наумову повідомили про три підозри — у незаконному збагаченні, у привласненні майна, зловживаючи службовим становищем, і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень.

«Схеми» писали, що ДБР також розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада», але підозру йому не оголошували.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії під час спроби потрапити до Північної Македонії. У машині в нього знайшли сотні тисяч євро. Він спробував підробити офіційні документи про нібито законне походження коштів і майна, за що в Сербії йому повідомили про підозру в підроблянні документів. У жовтні 2024-го його остаточно засудили в Сербії до року увʼязнення.

28 серпня 2024 року Наумова оголосили в міжнародний розшук.