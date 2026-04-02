Мінцифри: Київ стане наступним містом, де тестуватимуть 5G звʼязок

Наступним українським містом, де планують запустити 5G звʼязок, стане Київ. Застарілий 3G планують вимкнути до 2031 року.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтервʼю «РБК-Україна».

За його словами, зараз триває технічний етап — мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним.

Від січня 2026 року пілотний 5G почав працювати у Львові, Бородянці, а з 14 лютого — у Харкові. Понад пів мільйона українців уже протестували нову технологію швидкого мобільного звʼязку.

Водночас 3G звʼязок в Україні планують повністю вимкнути до 1 січня 2031 року — про такий дедлайн домовилося Мінцифри з мобільними операторами, каже Прибитько.

Посадовець Мінцифри зазначив, що люди миттєво починають користуватися покриттям 5G, щойно воно зʼявляється. Трафік зріс у рази. Висока мобільна швидкість дозволяє українцям дивитися відео в найвищій якості, миттєво завантажувати важкі файли та працювати з хмарними сервісами з телефону.

«Але найголовніше досягнення пілоту — це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу якість звʼязку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості», — пояснив заступник голови Мінцифри.

Авторка: Вероніка Довганюк