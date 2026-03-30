Politico: ЄС розглядає пʼять сценаріїв у разі перемоги Орбана на виборах в Угорщині. Серед них — виключення з блоку

У Європейському Союзі обговорюють пʼять сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх парламентських виборах, аби запобігти блокуванню рішень всередині блоку.

Про це пише Politico з посиланням на десяток європейських дипломатів.

Один із варіантів, які пропонують у ЄС, — змінити порядок голосування. Наразі низка «чутливих» рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів. У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.

Ще один сценарій — «багатоформатна Європа». Він передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці — від неформальних коаліцій охочих до посиленої співпраці між меншими групами країн. Це коли група країн ЄС може просуватися у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів блоку.

Інший варіант — посилення контролю та фінансового тиску. Ідеться про більш жорсткі заходи примусу, призупинення платежів або блокування фінансування ЄС для країни у разі порушення нею верховенства права.

Цей пункт уже включили до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватимуть під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня.

Водночас влада Угорщини уже дала зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов’язані з використанням коштів ЄС. Або навіть оголосить про зрив усього бюджету, якщо це буде потрібно.

Призупинення права голосу — ще один сценарій Євросоюзу. У 2018 році Європейський парламент застосував статтю 7 ЄС, яка дозволяє призупиняти право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку. Водночас для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26. А Словаччина на це не погодиться.

Найжорсткіший сценарій — виключення країни з Євросоюзу. Джерела видання називають його найменш реалістичним, бо ще жодної країни не вилучали з блоку за всю його історію. Однак і такий варіант обговорюється у ЄС. Хоча дипломати вважають, що він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.