Фінляндія перевірить, чи надходить до України зброя, що Європа закупила в США

Фінляндія обіцяє перевірити, чи дістається до місця призначення зброя, яку Європа замовила в США для української армії в межах програми PURL.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен в інтерв’ю Euronews.

За його словами, Фінляндія очікує повного виконання контрактів і контролюватиме, щоб Вашингтон дотримувався зобовʼязань перед країнами НАТО, які фінансують постачання зброї для Києва.

«Щоразу ми оцінюємо, як витрачаються гроші, і ми віримо, що механізм працює. Якщо, звичайно, є проблеми, тоді ми повинні це переоцінити», — зазначив Гяккянен.

Заяві міністра оборони Фінляндії передувала інформація The Washington Post про те, що Пентагон розглядає варіант перенаправити зброю для України на Близький Схід. Джерела видання розповіли, що серед зброї, яку можуть перекинути, — ракети-перехоплювачі ППО, замовлені в межах програми PURL від НАТО. Однак остаточного рішення перенаправити зброю поки що не ухвалили.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя в межах програми PURL продовжує постачатися в Україну.

Рютте додав, що з моменту запуску програми PURL минулого літа Україна отримала близько 75% усіх ракет для своїх батарей Patriot і 90% ракет-перехоплювачів, що використовуються в інших системах ППО.