Колишній репер, який став премʼєр-міністром Непалу після перемоги на виборах, вже склав присягу

У Непалі новий прем’єр-міністр Балендра Шах, колишній репер і мер столиці Катманду, офіційно склав присягу після парламентських виборів.

Чоловік очолив уряд після того, як його партія «Растрія Сватантра» здобула 182 із 275 місць у парламенті на виборах 5 березня. Вибори відбулися на тлі антикорупційних протестів зумерів, жертвами яких стали понад 70 людей.

На цих виборах опозиційна партія «Непальський конгрес» посіла друге місце, отримавши лише 38 місць у парламенті. Комуністична партія Непалу отримала 25 мандатів.

У перехідний період країною керувала колишня голова Верховного суду Сушіла Каркі, яка забезпечила проведення дострокових виборів після розпуску парламенту.

Склавши присягу, Шах сформував уряд із 14 міністрів, виконавши обіцянку скоротити державні витрати. Міністром фінансів став економіст Сварнім Вагле, випускник Гарвардського університету.