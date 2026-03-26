Україна виходить зі 116 договорів у межах СНД

Україна виходить зі 116 договорів у межах міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав (СНД). Цей крок ініціювали МЗС та Кабінет міністрів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Україна має «розірвати останні юридичні нитки», які звʼязують її з Росією і Білоруссю.

Завдяки цьому кроку Україна припинила дію 25 договорів, денонсувала три та вийшла з 88 міжнародних угод. З них пʼять повʼязані з РФ, 23 — з Білоруссю, 87 — у межах СНД, а також один тристоронній договір Україна — РФ — Білорусь.

У лютому президент Володимир Зеленський підписав укази про вихід із 31 міжнародного договору в межах СНД. Також у Верховній Раді зареєстрували 14 законопроєктів про припинення дії 74 міжнародних угод.

СНД — це регіональна міжнародна організація, створена у грудні 1991 року після розпаду СРСР для регулювання відносин між колишніми радянськими республіками. Наразі вона обʼєднує девʼять пострадянських держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Молдову, Росію, Таджикистан і Узбекистан.

Україна не підписала Статут СНД, тому де-юре не була державою-членом Співдружності, але мала статус держави-засновника і держави-учасника СНД.

У 2008 році з СНД вийшла Грузія (після війни з Росією), а у 2018-му — Україна. У січні 2026 року процес виходу почала Молдова.

Автор: Вероніка Довганець