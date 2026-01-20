Молдова розпочала процес виходу з СНД. Проте деякі угоди залишить

Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой на «Радіо Молдова».

Уряд готує до денонсації три базові угоди Співдружності: Статут СНД від 22 січня 1993 року, Угоду про створення СНД від 8 грудня 1991 року, а також Додаток до неї від 22 грудня 1991 року. До середини лютого документи планують надіслати до парламенту.

Молдова підписала з СНД загалом 283 угоди, 71 угоду денонсовано, а приблизно 60 перебувають у процесі денонсації.

Перші офіційні кроки щодо виходу з СНД влада Молдови почала робити у 2023 році. У липні того року Парламент Молдови проголосував за вихід з Міжпарламентської асамблеї СНД.