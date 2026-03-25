Reuters: Два російські нафтові термінали призупинили роботу після української атаки

Унаслідок українських атак 23—25 березня два російські нафтові термінали Приморськ та Усть-Луга призупинили роботу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Порт Приморськ був атакований 23 березня. Він призупинив роботу внаслідок пожежі, яку можна було побачити з Фінляндії.

Нафтовий термінал Усть-Луга також призупинив роботу після атаки 25 березня. Під час цієї атаки українські дрони подолали понад 900 км і атакували нафтоналивні стендери, призначені для розвантаження нафти, а також комплекс резервуарів з нафтою і нафтопродуктами.

За даними джерел Reuters, Усть-Луга у 2025 році експортувала 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а Приморськ — 16,8 млн тонн.

