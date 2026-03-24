Мотиваційні листи тепер не обовʼязкові. МОН опублікувало правила вступу до вишів на 2026 рік

Міністерство освіти і науки України опублікувало порядок прийому до закладів вищої освіти у 2026 році. Серед основних змін — мотиваційні листи тепер не обовʼязкові.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Також відтепер в українських вишах визнаватимуть результати європейських іспитів, які зможуть зараховувати замість національного мультипредметного тесту (НМТ).

Водночас з’явиться ліміт поданих заяв — до 10 заяв загалом, з яких не більше п’яти — на бюджет.

Крім того, система пріоритетів тепер діє не лише для вступу на бакалаврат, а й для магістратури, зокрема й для контрактної форми навчання.

Для більшості творчих спеціальностей вагу творчого конкурсу підвищили до 0,7, усі співбесіди та творчі конкурси проводитимуть очно. Винятки передбачені для окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, проходить службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях.

Для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору залишаються результати НМТ. Цьогоріч тестування міститиме три обов’язкові предмети — українську мову, математику та історію України, і ще один предмет на вибір. Це іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Основна сесія цьогорічного НМТ відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова — з 17 до 24 липня.