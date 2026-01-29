Коли абітурієнти складатимуть НМТ у 2026 році. МОН затвердив дати проведення основної та додаткової сесій

Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило графік проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Основна сесія цьогорічного НМТ відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова — з 17 до 24 липня.

Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір — іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Тестування проходитиме в один день у два етапи — кожен триватиме по 120 хвилин.

Спочатку учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після 20-хвилинної перерви — з історії України та предмета за вибором.

Охочі вступити до магістратури традиційно складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Основна сесія запланована на 26 червня — 14 липня, додаткова — на 3—21 серпня.

Цьогоріч розширили перелік предметних тестів Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) — до вже наявних у попередні роки десяти додали предметний тест з біоетики.

Майбутні аспіранти складатимуть ЄВІ та проходитимуть Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) протягом 14—29 липня у межах основної сесії та 24—28 серпня в межах додаткової.