Верховна Рада ухвалила правила вступної кампанії 2026 року. ДПА скасували, а НМТ залишили

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13650, який визначає формат і правила вступної кампанії на 2026 рік.

У ньому йдеться, що модель проведення вступної кампанії фактично залишиться такою самою, як і цьогоріч — з урахуванням безпекових питань та можливостей доступу усіх учасників тестування, зокрема і за кордоном.

Як і попередні роки, вступники у 2026 році не складатимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА). Це стосується здобувачів усіх рівнів повної загальної середньої освіти.

Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватиметься в один день, із можливістю додаткових сесій для тих, хто не зможе взяти участь в основній.

Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.