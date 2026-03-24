Запорізька АЕС втратила живлення від однієї з ліній електропередачі. МАГАТЕ просить про локальне перемирʼя

Окупована Запорізька АЕС втратила живлення від високовольтної лінії «Дніпровська».

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Дніпровська» — основна високовольтна лінія АЕС, її потужність становить 750 кВ. Наразі станція підключена лише до резервної «Феросплавна-1» з потужністю 330 кВ.

Генсек МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство розпочало переговори з Україною та Росією, щоб встановити локальне припинення вогню і відремонтувати ЛЕП. Минулого разу його встановлювали 27 лютого, коли ремонтували резервну лінію, що вийшла з ладу 10 лютого. 5 березня МАГАТЕ повідомило про успішний ремонт лінії. Тож ЗАЕС живилася від обох ЛЕП менше ніж три тижні.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російький обстріл і тривав місяць — з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістично. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.