Фігуранту справи про теракт у Бучі оголосили про підозру

Чоловіку, який, за даними слідства, 23 березня скоїв теракт у Бучі, правоохоронці оголосили про підозру в тероризмі. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку в нього також виявили синтетичні наркотики, тож зараз правоохоронці розглядають можливість оголосити про ще одну кваліфікацію справи.

Теракт у Бучі

23 березня о 05:35 правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Вибух вибив вікна, пошкодив фасад житлового будинку і газові мережі. Коли екстрені служби о 07:35 прибули на місце події, стався ще один підрив. Під час другого вибуху постраждали двоє правоохоронців — їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали виконавця — 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через компʼютерну гру. Зі слів затриманого, він познайомився у грі з невідомим. За деякий час той почав його шантажувати — стверджував, що слідкує за його матірʼю з дрона, і вимагав закласти вибухівку, аби вона лишилась живою.

Тоді чоловік отримав від росіян інструкцію для виготовлення двох саморобних вибухівок, кожну з яких спорядив мобільним телефоном, щоб можна було підірвати їх дистанційно. Далі підозрюваний заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу — поблизу сміттєвого контейнера. За даними правоохоронців, за кожне виконане завдання йому побіцяли 25 тисяч гривень.