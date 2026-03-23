Reuters: Два найбільші нафтові порти РФ у Балтійському морі призупинили експорт нафти після атак дронів

Російські нафтові порти Приморськ і Усть-Луга у неділю, 22 березня, тимчасово зупинили перевалку сирої нафти і нафтопродуктів після атак безпілотників.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

У Приморську внаслідок удару виникла пожежа, про пошкодження Усть-Луги поки невідомо. Цей порт почав відновлювати експорт нафти з понеділка, Приморськ — досі закритий.

Порт Приморськ, який здатен експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на добу, є ключовим пунктом відвантаження російської нафти марки Urals та дизельного пального. Усть-Луга може обробляти близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

За даними джерел, минулого року через Усть-Лугу відправили близько 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів, а через Приморськ — 16,8 мільйона тонн.

Reuters зазначає: тимчасове припинення роботи цих обʼєктів посилює глобальний дефіцит, спричинений перекриттям Ормузької протоки Іраном.