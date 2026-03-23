Опалювальний період у Києві завершиться 24 березня

У Києві з 24 березня завершують опалювальний сезон.
Про це повідомляє КМДА.
Таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, а також через необхідність раціонально використовувати енергоносії.
Із цієї дати почнуть відключати житлові будинки. Заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.
- Опалювальний період в Україні почався 28 жовтня, у Києві — 29 жовтня.
- Синоптики казали, що це була найхолодніша зима за останні 15 років — середня температура становила -4,0 °С. Найхолодніше було 10 лютого, коли температура знизилась до -20,2 ºС.