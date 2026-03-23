НАБУ закликало Зеленського ввести санкції проти екснардепа Партії регіонів. Ймовірно, йдеться про Іванющенка

Національне антикорупційне бюро закликало президента Володимира Зеленського і СБУ ввести санкції проти колишнього народного депутата від Партії регіонів, підозрюваного в справі про махінації із землями ринку «Столичний». Хоча імені не називають, судячи з усього, мова про Юрія Іванющенка.

Про це повідомили в НАБУ.

Детективи виявили «стійкі» фінансові зв’язки підозрюваного з Росією. Зокрема, встановили, що на окупованих територіях України працюють повʼязані з ним компанії, які сплачували податки до бюджету РФ. Також детективи НАБУ виявли, що він має російський паспорт і повʼязаний з людьми, причетними до фінансування російських військ і окупаційних органів.

У жовтні суд заочно взяв Іванющенка під варту — у справі про махінацію із заволодінням 18 га державної землі на понад 160 мільйонів гривень: під час корпоративного конфлікту між екснардепом і забудовницею за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва.