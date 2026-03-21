Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск був оманливим у своїх публічних заявах під час ключового періоду поглинання Twitter у 2022 році — такого висновку дійшли присяжні.

Про це пише BBC.

Після двох днів нарад журі федерального суду в Сан-Франциско одноголосно винесло рішення проти техномагната, на якого позвалася група інвесторів Twitter.

Виступаючи в суді раніше цього місяця, Маск наполягав, що не вводив інвесторів в оману, а люди просто надто буквально трактували його публічні коментарі та твіти.

Однак журі вирішило, що деякі його заяви про проблеми з показниками користувачів Twitter, а також натяки на можливий вихід із угоди на $44 мільярди були навмисно оманливими.

У п’ятничному рішенні журі встановило, що Маск штучно знизив ціну акцій Twitter приблизно на $3—8 за акцію в період із травня по жовтень 2022 року через свої публічні заяви. Це означає, що кожен інвестор у цій колективній справі може отримати тисячі доларів компенсації.