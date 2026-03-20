Сім країн готові долучитись до розблокування Ормузької протоки — щоб знизити ціни на нафту (оновлено)

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади зробили спільну заяву, що їхні країни готові долучитись до рзблокування Ормузької протоки.

Заяву опублікували на сайті британського уряду.

Вони засудили дії Ірану, що загоржують свободі судноплавства, та вказали, що від росту цін на нафту найбільше страждають уразливі групи населення. Також вони підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства дозволити вивільнити 400 мільйонів барелів стратегічних резервів нафти і заявили, що вживатимуть інших заходів, щоб стабілізувати енргетичні ринки — зокрема співпрацюватимуть з країнами-виробниками нафти, аби вони збільшили видобуток.

Яким чином їхні країни можуть долучитись до відновлення безпеки судноплавства, у заяві не уточнили.

Проте Італія, Німеччина та Франція згодом додали, що йдеться не про негайну військову допомогу, а радше про потенційну багатосторонню ініціативу після припинення вогню. Euroactive передає, що так написало Agence France-Presse. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що шукає союзників, аби створити ініціативу з розблокування на рівні ООН (оновлено о 09:30).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо країни Альянсу не допоможуть США розблокувати протоку. Потім він звернувся з таким проханням до Великої Британії, Франції, Китаю, Японії та Південної Кореї. Тоді The Telegraph писав, що британський премʼєр Кір Стармер відмовив Трампу. Не згодилися і Франція, Німеччина та Південна Корея. А Reuters писав, що Японія і Австралія теж відмовились від ідеї.