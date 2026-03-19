Угорщина заборонила в’їзд трьом українцям через «погрози» Орбану

Уряд Угорщини вирішив заборонити в’їзд трьом українцям до країни та всієї Шенгенської зони. Причина — «погрози» Угорщині та прем’єр-міністру Віктору Орбану.

Про це повідомляє угорське медіа 24.hu.

Глава канцелярії Орбана Гергей Гуляш назвав імена українців, яким заборонили вʼїзд: це генерал-лейтенант Григорій Омельченко, військовий Євген Карась і політичний аналітик Борис Тізенгаузен.

За словами Гуляша, всі троє нібито погрожували Угорщині, зокрема Омельченко, на думку Гуляша, погрожував Орбану та його родині.

Тізенгаузен, за словами угорського посадовця, обговорював відправку українських військ до Угорщини. А військового Карася назвали «лідером неонацистського угруповання».

Напередодні Орбан сам заявляв про погрози від українців на адресу його родини. Він навіть опублікував відео, де спілкується з близькими та просить їх не хвилюватися.

Відносини між Україною та Угорщиною

Уряд Орбана вже давно блокує рішення ЄС про надання Україні кредиту на €90 мільярдів. Також Угорщина виступає проти надання допомоги Україні та просуває проросійські наративи.

Відносини між країнами ускладнила зупинка транзиту нафти через нафтопровід «Дружба» на території України. Саме «Дружба» забезпечувала більшість енергетичних потреб Угорщини та Словаччини, які вважають, що Україна спеціально не ремонтує нафтопровід після російських атак — «з політичних причин».

Нещодавно Угорщина навіть затримала інкасаторські автомобілі Ощадбанку разом із сімома працівниками банку. У машинах везли $40 мільйонів, €35 мільйонів s 9 кілограмів золота.

Людей та машини повернули, але міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що гроші та золото залишаться в країні, доки Україна не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».