СБУ відпустила затриманого біля Сум співробітника НАБУ

Співробітника НАБУ, якого 15 березня затримала СБУ, відпустили. Жодних проваджень щодо нього не відкривали.

Про це повідомили «Бабелю» в Бюро.

Затриманий був у місті зі службовим завданням у межах розслідування. У НАБУ стверджували, що його, ймовірно, затримали співробітники СБУ, що належать до підрозділу, який координує перший заступник голови спецслужби, генерал-майор Олександр Поклад — тобто мова про департамент контррозвідки.

Серед причин затримання називають те, що батьки працівника НАБУ мешкають на тимчасово окупованих територіях. У НАБУ вказують, що він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема поліграф, а затримання називають безпідставним.

Пізніше СБУ пояснила, що під час перевірки на блокпості виявили, що затриманий походить з тимчасово окупованих територій, він не назвав місце своєї роботи, з документів показав лише сторінку з «Дії», а серед його контактів виявили декілька російських номерів. Тому співробітники Служби безпеки ініціювали посилену перевірку чоловіка.