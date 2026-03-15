На блокпості в Сумах СБУ затримала працівника НАБУ. Що відомо

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляє, що ввечері 15 березня їхнього працівника затримали співробітники СБУ. Це сталося на блокпості біля вʼїзду в Суми. Затриманий був у місті зі службовим завданням у межах розслідування.

У НАБУ стверджують, що, ймовірно, співробітники СБУ належать до підрозділу, який координує перший заступник голови СБУ. Це генерал-майор Олександр Поклад — тобто мова про департамент контррозвідки.

Серед причин затримання називають те, що батьки працівника НАБУ мешкають на тимчасово окупованих територіях. У НАБУ вказують, що він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема поліграф, а затримання називають безпідставним.